Рубио назвал конфликт на Украине «не войной США»

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение военного конфликта на Украине — это цель руководства страны, и призвал похвалить президента Дональда Трмпа за вложенные усилия, и за «реальный прогресс» в мирном урегулировании. При этом он указал на то, что происходящее на Украине никак не относится к повседневной жизни американцев.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Марко Рубио

«Это не наша война. США не воюют. То, что происходит в Украине, не изменит повседневную жизнь в Америке. Мы посвятили этому время и силы, потому что президент сделал приоритетом своей администрации продвижение мира и предотвращение войн... И только он один в мире способен добиться того, чтобы Путин сел за стол переговоров серьезно обсуждать это (завершение военного конфликта.— "Ъ")»,— сказал господин Рубио в интервью телеканалу ABC.

Приближение к концу военных действий он назвал трудным процессом. «Две стороны очень глубоко окопались, и нам придется работать дальше, шаг за шагом»,— сказал он.

15 августа на Аляске прошла встреча президента России Владимира Путина и Дональда Трампа. 18 августа господин Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

