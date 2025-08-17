Уиткофф: Трамп будет обсуждать на встрече с Зеленским вопрос территорий

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью CNN заявил, что на встрече 18 августа в Вашингтоне Дональд Трамп будет обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленский вопрос территорий в украинском конфликте, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Стив Уиткофф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Зеленский открыт для обсуждения территориального вопроса с Дональдом Трампом.

До переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске господин Трамп говорил, что окончательное решение по возможным обменам территориями должна принимать сама Украина. «Мне кажется, они примут правильное решение»,— говорил тогда господин Трамп.

Подробнее о встрече на Аляске — в репортаже Андрея Колесникова.