Рубио: США не поддерживают идею передачи России всей территории Донбасса
Глава Госдепартамента Марко Рубио заявил в интервью ABC, что США не поддерживают идею передачи всей территории Донбасса под контроль России.
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
По его словам, вопрос территорий будет обсуждаться президентом США Дональдом Трампом с президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече 18 августа в Вашингтоне.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сказал, что во время саммита на Аляске российская сторона пошла на уступки по пяти регионам Украины. О каких регионах идет речь, он не сказал.