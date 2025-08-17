Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рубио: США не поддерживают идею передачи России всей территории Донбасса

Глава Госдепартамента Марко Рубио заявил в интервью ABC, что США не поддерживают идею передачи всей территории Донбасса под контроль России.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По его словам, вопрос территорий будет обсуждаться президентом США Дональдом Трампом с президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече 18 августа в Вашингтоне.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сказал, что во время саммита на Аляске российская сторона пошла на уступки по пяти регионам Украины. О каких регионах идет речь, он не сказал.

