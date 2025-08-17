Зеленский прокомментировал саммит РФ–США на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Господин Зеленский заявил, что сначала нужно прекратить огонь, а после работать над мирным соглашением, передает «Интерфакс-Украина».

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Владимир Зеленский

Владимир Зеленский добавил, что в рамках гарантий безопасности Украина рассматривает возможность присоединения к ЕС. Что касается территориального вопроса, то, по его словам, он должен обсуждаться только президентами России и Украины на трехсторонней встрече с участием США. Вместе с тем он добавил, что конституция Украины делает невозможной сдачу территорий.

Господин Зеленский заявил, что вопросы об урегулировании конфликта он обсудит 18 августа на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что одним из главных вопросов на завтрашней встрече станет вопрос территорий.