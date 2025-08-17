Уиткофф: США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью CNN заявил, что во время саммита на Аляске президенты Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о гарантиях безопасности для Украины, передает «РИА Новости». По словам господина Уиткоффа, Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Стив Уиткофф

Стив Уиткофф заявил, что теперь все будет зависеть от Украины. На итоговой пресс-конференции после переговоров на Аляске Владимир Путин сказал, что готов работать над вопросом безопасности для Украины. По данным Axios, на переговорах господин Путин упоминал Китай как одного гарантов безопасности Украины.

По данным NBC News, США готовы стать частью гарантий безопасности для Украины по образцу НАТО в рамках мирного соглашения. При этом Дональд Трамп не рассматривает размещение американских войск на Украине в качестве таких гарантий. Речь также не идет о вступлении Украины в НАТО.

Подробнее о встрече на Аляске — в репортаже Андрея Колесникова.