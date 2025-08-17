Рубио назвал цели США на Украине

Президент Дональд Трамп пригрозил последствиями, если Россия и Украина так и не решат заключить мирное соглашение, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Администрация американского президента при этом прикладывает все усилия, чтобы не допустить этих последствий, уверил он. В этом, сказал господин Рубио, и заключаются цели США.

«То, как мы пытаемся избежать этих последствий, приводит к еще большему результату, а именно к миру, прекращению военных действий. Это наша цель. Это наша цель здесь. И президент, он заслуживает больших похвал»,— сказал господин Рубио в эфире телеканала ABC. Господин Рубио считает, что США сделали большой прогресс в мирном урегулировании.

До этого спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью CNN заявил, что необходимости в прекращении огня на Украине сейчас нет. Стороны, по его словам, обсуждают договоренности о полноценном мире.