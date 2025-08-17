Уиткофф: необходимости в прекращении огня на Украине фактически нет

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью CNN заявил, что необходимости в прекращении огня на Украине сейчас фактически нет, поскольку идет обсуждение договоренностей о мире.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в то же время заявил, что нужно сначала добиться прекращения огня, а затем говорить о заключении мира.

Президент России Владимир Путин ранее отвергал идею о временном прекращении огня. Он считает, что нужно сразу договариваться о долгосрочном мирном урегулировании конфликта на Украине.