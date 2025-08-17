Уиткофф: Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины

Россия пошла на уступки по пяти областям Украины, заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью CNN. Уступки, на которые согласилась Россия, по его словам, не предполагают «полного поглощения» Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Стив Уиткофф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам Стива Уиткоффа, вопрос территорий будет на повестке встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 августа в Вашингтоне.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Зеленский открыт для обсуждения территориального вопроса с Дональдом Трампом.

