Уиткофф: Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины

Россия пошла на уступки по пяти областям Украины, заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью CNN. Уступки, на которые согласилась Россия, по его словам, не предполагают «полного поглощения» Украины.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам Стива Уиткоффа, вопрос территорий будет на повестке встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 августа в Вашингтоне.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Зеленский открыт для обсуждения территориального вопроса с Дональдом Трампом.

Подробнее о встрече на Аляске — в репортаже Андрея Колесникова.

