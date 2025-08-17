Рубио: для окончания конфликта на Украине необходимы уступки с обеих сторон

Обе стороны должны пойти на уступки, иначе можно будет констатировать капитуляцию, но ни Россия, ни Украина не хотят сдаваться. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC.

«Вы не можете заключить мирное соглашение, если обе стороны не будут отдавать и получать,— сказал госсекретарь. — В противном случае это просто называется капитуляцией. А ни одна из сторон не собирается сдаваться».

По его словам, главная цель Соединенных Штатов — усадить обе страны за стол переговоров.

18 августа в Вашингтон приедет президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении крупной коалиции европейских политиков. Он проведет встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом, на которой ему озвучат результаты российско-американского саммита на Аляске 15 августа. По данным агентства Axios, американский президент хочет провести трехстороннюю встречу между США, Украиной и Россией 22 августа.