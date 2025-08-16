Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп в интервью Fox News об итогах встречи с Путиным, могучей РФ и советах Киеву

Телеканал Fox News опубликовал интервью с президентом США Дональдом Трампом после саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. В нем господин Трамп подвел итоги встречи с российским лидером, дал советы украинскому президенту и дальнейших шагах. Главные заявления — в подборке «Ъ».

  • Наши отношения с Путиным всегда были прекрасными.
  • Переговоры прошли очень хорошо, есть большой прогресс, несмотря на отсутствие сделки.
  • Мы согласились с Путиным по многим пунктам. Сейчас дело за Зеленским, довести сделку до конца. И европейским странам тоже надо немного поучаствовать в этом.
  • Я во многом согласовал с Путиным гарантии безопасности Украины.
  • Я близок к сделке с Россией по Украине и вижу заинтересованность Путина в этом. Украине надо согласиться на нее. Может, они скажут «нет».
  • Окончание конфликта на Украине ознаменует собой важное достижение как для Путина, так и для Зеленского.
  • В отличие от Украины считаю Россию могучей державой и рекомендую Киеву заключить сделку.
  • Зеленский должен согласиться с тем фактом, что он многое теряет в конфликте с Россией.
  • Есть очень хороший шанс на достижение договоренности по Украине, встреча с Путиным на Аляске прошла на 10 баллов из 10.

  • Не буду говорить, в чем заключаются точки согласия и разногласия после встречи с Путиным.
  • Стороны приступают к подготовке встречи с участием самого Трампа, Путина и Зеленского.
  • Путин и Зеленский заинтересованы в моем участии в возможной предстоящей встрече России и Украины.
  • Использование ядерного оружия приведет к концу мира. Россия обладает большим ядерным потенциалом, с этим надо считаться.
  • Путин оценил мои экономические успехи, назвав США «горячими, как пушка». А год назад он думал, что Америка мертва.
  • Пока не планирую вводить санкции против РФ и ее торговых партнеров, так как встреча с Путиным прошла хорошо.
  • Россия представила мне список из более чем 1000 украинских военнопленных, которых Украина должна согласиться принять.
  • Путин заявил, что выборы в США 2020 года были сфальсифицированы из-за почты для голосования, и отметил, что я выиграл их с большим отрывом.

Анна Токарева

