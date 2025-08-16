Трамп в интервью Fox News об итогах встречи с Путиным, могучей РФ и советах Киеву
Телеканал Fox News опубликовал интервью с президентом США Дональдом Трампом после саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. В нем господин Трамп подвел итоги встречи с российским лидером, дал советы украинскому президенту и дальнейших шагах. Главные заявления — в подборке «Ъ».
- Наши отношения с Путиным всегда были прекрасными.
- Переговоры прошли очень хорошо, есть большой прогресс, несмотря на отсутствие сделки.
- Мы согласились с Путиным по многим пунктам. Сейчас дело за Зеленским, довести сделку до конца. И европейским странам тоже надо немного поучаствовать в этом.
- Я во многом согласовал с Путиным гарантии безопасности Украины.
- Я близок к сделке с Россией по Украине и вижу заинтересованность Путина в этом. Украине надо согласиться на нее. Может, они скажут «нет».
- Окончание конфликта на Украине ознаменует собой важное достижение как для Путина, так и для Зеленского.
- В отличие от Украины считаю Россию могучей державой и рекомендую Киеву заключить сделку.
- Зеленский должен согласиться с тем фактом, что он многое теряет в конфликте с Россией.
- Есть очень хороший шанс на достижение договоренности по Украине, встреча с Путиным на Аляске прошла на 10 баллов из 10.
- Не буду говорить, в чем заключаются точки согласия и разногласия после встречи с Путиным.
- Стороны приступают к подготовке встречи с участием самого Трампа, Путина и Зеленского.
- Путин и Зеленский заинтересованы в моем участии в возможной предстоящей встрече России и Украины.
- Использование ядерного оружия приведет к концу мира. Россия обладает большим ядерным потенциалом, с этим надо считаться.
- Путин оценил мои экономические успехи, назвав США «горячими, как пушка». А год назад он думал, что Америка мертва.
- Пока не планирую вводить санкции против РФ и ее торговых партнеров, так как встреча с Путиным прошла хорошо.
- Россия представила мне список из более чем 1000 украинских военнопленных, которых Украина должна согласиться принять.
- Путин заявил, что выборы в США 2020 года были сфальсифицированы из-за почты для голосования, и отметил, что я выиграл их с большим отрывом.
