Трамп: Россия обладает большим ядерным оружием, это нужно уважать

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия обладает большим ядерным потенциалом, и с этим необходимо считаться. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп

«У них также есть большое ядерное присутствие. Это нужно уважать»,— сказал он.

После почти трехчасовых переговоров в Анкоридже Дональд Трамп и Владимир Путин не смогли достичь мирного решения конфликта на Украине. Однако президент США охарактеризовал встречу как «очень хорошую» и заявил, что вскоре проведет телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и руководителями стран Европы.