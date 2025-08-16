Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп: Россия обладает большим ядерным оружием, это нужно уважать

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия обладает большим ядерным потенциалом, и с этим необходимо считаться. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У них также есть большое ядерное присутствие. Это нужно уважать»,— сказал он.

Трамп в интервью Fox News об итогах встречи с Путиным, могучей РФ и советах Киеву

Читать далее

После почти трехчасовых переговоров в Анкоридже Дональд Трамп и Владимир Путин не смогли достичь мирного решения конфликта на Украине. Однако президент США охарактеризовал встречу как «очень хорошую» и заявил, что вскоре проведет телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и руководителями стран Европы.

Заявления Путина и Трампа на пресс-конференции в Анкоридже

Читать далее

Новости компаний Все