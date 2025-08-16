Трамп: договоренность по Украине теперь зависит от Зеленского

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что последующие договоренности по российско-украинскому конфликту теперь зависят от президента Украины Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я думаю она (сделка.— ''Ъ''.) может быть заключена. Теперь от Зеленского зависит будет ли она заключена»,— сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News перед вылетом в Вашингтон из Аляски. «Зеленский должен согласиться, что это ужасная война. Окончание конфликта будет важным достижением для них (Путина и Зеленского.— ''Ъ''), забудьте про меня, для них»,— добавил американский президент.

По итогам переговоров, продлившихся почти три часа, Дональд Трамп и Владимир Путин не договорились о мирном соглашении по Украине. При этом американский президент назвал встречу «очень хорошей». Он пообещал в ближайшее время созвониться с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Лусине Баласян