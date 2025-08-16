Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп: РФ передала список из 1 тыс. военнопленных, которых должна принять Украина

Президент США Дональд Трамп заявил, что российская сторона предоставила ему список более чем 1 тыс. украинских военнопленных, которых должна принять Украина. Москва утверждает, что Киев отказывается вернуть военнослужащих из этого списка.

Владимир Путин и Дональд Трамп на пресс-конференции после переговоров

Владимир Путин и Дональд Трамп на пресс-конференции после переговоров

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Владимир Путин и Дональд Трамп на пресс-конференции после переговоров

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

«У меня есть список из одной тысячи человек. Они (российская сторона.— ''Ъ'') представили мне это сегодня, тысячи людей, заключенных, которые будут освобождены. Там одна тысяча человек, более тысячи заключенных. Что ж, они (украинские власти.— ''Ъ'') должны их принять. Они (власти РФ.— ''Ъ'') собираются освободить их. Они должны принять их»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox News.

О том, что 3-й этап обмена военнопленными не состоялся из-за отказа Украины принять 1 тыс. солдат ВСУ, помощник российского президента Владимир Мединский сообщал в начале августа. Украинская сторона в ответ заявила, что Киев настаивает на обмене по принципу «всех на всех», а Москва избегает такого формата.

Лусине Баласян

Фотогалерея

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Российский борт номер один

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Кортеж президента США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

На красной дорожке

Подготовка к встрече на аэродроме

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре)

Место встречи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Формат «три на три»

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Американские военные перед входом в пресс-центр

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Тележурналисты проверяют связь

Обстановка перед переговорами

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Президент РФ Владимир Путин

Начало переговоров

