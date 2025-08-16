Трамп: РФ передала список из 1 тыс. военнопленных, которых должна принять Украина

Президент США Дональд Трамп заявил, что российская сторона предоставила ему список более чем 1 тыс. украинских военнопленных, которых должна принять Украина. Москва утверждает, что Киев отказывается вернуть военнослужащих из этого списка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп на пресс-конференции после переговоров

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters Владимир Путин и Дональд Трамп на пресс-конференции после переговоров

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

«У меня есть список из одной тысячи человек. Они (российская сторона.— ''Ъ'') представили мне это сегодня, тысячи людей, заключенных, которые будут освобождены. Там одна тысяча человек, более тысячи заключенных. Что ж, они (украинские власти.— ''Ъ'') должны их принять. Они (власти РФ.— ''Ъ'') собираются освободить их. Они должны принять их»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox News.

О том, что 3-й этап обмена военнопленными не состоялся из-за отказа Украины принять 1 тыс. солдат ВСУ, помощник российского президента Владимир Мединский сообщал в начале августа. Украинская сторона в ответ заявила, что Киев настаивает на обмене по принципу «всех на всех», а Москва избегает такого формата.

Лусине Баласян