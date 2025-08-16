Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп: для сделки по Украине необходимо участие Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения мирного соглашения по российско-украинскому конфликту требуется участие президента Украины Владимира Зеленского и европейских стран.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Теперь это, в самом деле, зависит от президента Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны обязаны немного вмешаться, но это зависит от Зеленского»,— сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News перед вылетом в Вашингтон из Аляски.

Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп созванивался с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Стороны обсуждали совместную позицию по урегулированию конфликта на Украине. После переговоров с российским президентом Дональд Трамп обещал позвонить господину Зеленскому и европейским союзникам.

Лусине Баласян

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Российский борт номер один

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

На красной дорожке

Место встречи

Формат «три на три»

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Американские военные перед входом в пресс-центр

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Тележурналисты проверяют связь

Обстановка перед переговорами

Начало переговоров

Президент РФ Владимир Путин

