Трамп: для сделки по Украине необходимо участие Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения мирного соглашения по российско-украинскому конфликту требуется участие президента Украины Владимира Зеленского и европейских стран.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп

«Теперь это, в самом деле, зависит от президента Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны обязаны немного вмешаться, но это зависит от Зеленского»,— сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News перед вылетом в Вашингтон из Аляски.

Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп созванивался с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Стороны обсуждали совместную позицию по урегулированию конфликта на Украине. После переговоров с российским президентом Дональд Трамп обещал позвонить господину Зеленскому и европейским союзникам.

