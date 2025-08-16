Трамп уверен, что Путин хочет добиться мира на Украине

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом России выразил уверенность в том, что Владимир Путин хочет добиться мирного решения по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«После заявлений для прессы он (Владимир Путин.— “Ъ”) выступил с очень хорошей речью, и я также подвел итоги — мы поговорили. Мы очень честно поговорили. Думаю, он хочет достичь (соглашения.— “Ъ”)»,— сказал он в интервью телеканалу Fox News.

После почти трех часов переговоров Дональд Трамп и Владимир Путин не смогли достичь мирного решения украинского конфликта. Тем не менее, президент США охарактеризовал встречу как «очень хорошую» и заявил, что поговорит по телефону с Владимиром Зеленским и руководителями стран Европы.