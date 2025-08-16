Трамп: страны Европы подготовят встречу президентов РФ, Украины и США

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом господин Трамп заявил в интервью Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам Дональда Трампа, возможность встречи зависит от Владимира Зеленского. Он также добавил, что Европе следует «немного вмешаться» в переговорный процесс. «Думаю, сейчас они (европейские страны.— “Ъ”) собираются организовать встречу между президентом Зеленским, президентом Путиным и мной» (цитата по Reuters).

После почти трехчасовых переговоров Дональд Трамп и Владимир Путин не смогли достичь мирного решения конфликта на Украине. Тем не менее, президент США охарактеризовал встречу как «очень хорошую» и заявил, что вскоре проведет телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и руководителями стран Европы.