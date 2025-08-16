Трамп заявил, что во многом согласовал с Путиным гарантии безопасности Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным гарантии безопасности Украины, которые не предполагают членства страны в НАТО. По словам американского лидера, по этому вопросу была достигнута договоренность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В интервью журналист Fox News Дональда Трампа спросили, предоставят ли Украине гарантии безопасности и пойдет ли речь об обмене территориями. «Я думаю, что это те пункты, которые мы обсуждали. И это те пункты, по которым мы на самом деле в основном договорились»,— ответил президент США.

На пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что «пока сделки нет», не по всем вопросам стороны смогли договориться. Американский президент отказался говорить, на каком «серьезном вопросе» разошлись его взгляды с российским коллегой. Однако он заявил о большом прогрессе на переговорах и пообещал вскоре поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Путин по итогу встречи с Дональдом Трампом заявил, что понимает необходимость обеспечить безопасность Украины, а Россия готова работать в этом направлении. Подробностей он не привел.

Лусине Баласян