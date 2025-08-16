Трамп заявил о высокой вероятности заключения сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что существует «довольно высокая вероятность» заключения соглашения о мире на Украине.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

«Думаю, мы очень близки к этому (к сделке.— ''Ъ'')»,— сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News перед вылетом в Вашингтон из Аляски.

Новость дополняется