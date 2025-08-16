Трамп заявил о высокой вероятности заключения сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что существует «довольно высокая вероятность» заключения соглашения о мире на Украине.
Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Думаю, мы очень близки к этому (к сделке.— ''Ъ'')»,— сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News перед вылетом в Вашингтон из Аляски.
Новость дополняется
Фотогалерея
Переговоры Путина и Трампа на Аляске
1 / 20