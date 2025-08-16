Трамп отказался перечислять разногласия с Путиным по украинскому урегулированию

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что не будет публично говорить, по какому «серьезному вопросу» он не сошелся с президентом России Владимиром Путиным во время переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

«Нет, я бы не хотел сообщать это. Думаю, кто-то другой объявит об этом публично. Но я не хочу этого делать»,— сказал Дональд Трамп. По словам президента США, он хочет посмотреть, получиться ли в будущем уладить этот вопрос. Он считает, что «есть неплохой шанс» найти решение по урегулированию конфликта на Украине.

«И мы пришли к согласию по многим пунктам. Я имею в виду, что многие пункты были согласованы. Их не так уж и много. Есть, знаете ли, один или два довольно важных пункта. Но я думаю, что их можно достичь»,— сказал Дональд Трамп.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли на военной базе США в Анкоридже (штат Аляска). Беседа длилась 2 часа и 45 минут. На пресс-конференции после переговоров Дональд Трамп сказал, что сделки достигнуто не было, и он еще будет созваниваться с руководством Украины, НАТО и ЕС.