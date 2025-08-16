Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп отказался перечислять разногласия с Путиным по украинскому урегулированию

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что не будет публично говорить, по какому «серьезному вопросу» он не сошелся с президентом России Владимиром Путиным во время переговоров.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, я бы не хотел сообщать это. Думаю, кто-то другой объявит об этом публично. Но я не хочу этого делать»,— сказал Дональд Трамп. По словам президента США, он хочет посмотреть, получиться ли в будущем уладить этот вопрос. Он считает, что «есть неплохой шанс» найти решение по урегулированию конфликта на Украине.

«И мы пришли к согласию по многим пунктам. Я имею в виду, что многие пункты были согласованы. Их не так уж и много. Есть, знаете ли, один или два довольно важных пункта. Но я думаю, что их можно достичь»,— сказал Дональд Трамп.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли на военной базе США в Анкоридже (штат Аляска). Беседа длилась 2 часа и 45 минут. На пресс-конференции после переговоров Дональд Трамп сказал, что сделки достигнуто не было, и он еще будет созваниваться с руководством Украины, НАТО и ЕС.

Российский борт номер один

Российский борт номер один

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кортеж президента США

Кортеж президента США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

На красной дорожке

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Подготовка к встрече на аэродроме

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре)

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Место встречи

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Формат «три на три»

Формат «три на три»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тележурналисты проверяют связь

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обстановка перед переговорами

Обстановка перед переговорами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Начало переговоров

Начало переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

