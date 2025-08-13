Главные новости за 13 августа. Сочи

Адвокаты бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского заявили о его непричастности к коррупции после завершения расследования уголовного дела. Защитники настаивают на невиновности. Супруга бывшего главы города также не признает вину.

В Сочи по программе социальной газификации, которая реализуется по поручению президента России, заключили около 6 тыс. договоров. Газ подвели к границам примерно 4,2 тыс. земельных участков жителей города.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о выселении пенсионеров МВД из служебных квартир в Сочи. Выполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

Городское cобрание Сочи удвоило финансирование муниципальной программы охраны окружающей среды до 400 млн руб., что позволит высадить более 800 деревьев и 13 тыс. кустарников во всех районах курорта. На защиту растений от вредителей и болезней будет направлено еще 7,4 млн руб., помимо ранее выделенных 20 млн руб.

Смотровая площадка «Роза Пик» курорта «Роза Хутор» попала в пятерку крупнейших обзорных локаций России по версии проектной дирекции Минстроя РФ. Ежегодно «Розу Пик» посещают около 2 млн туристов.

В уфимскую больницу поступил третий человек с отравлением метанолом, предположительно, после употребления чачи, приобретенной в Сириусе. Алкогольным напитком пострадавшего угостила попутчица.

За период с июля 2024 года по июль 2025 года объем предложения квартир и апартаментов премиум-сегмента в Сочи вырос на 73% — с 270 до 468 объектов. Лидером по числу ультрадорогих предложений остается Хостинский район.