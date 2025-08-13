В Сочи бюджет программы по озеленению увеличили до 400 млн рублей

Городское cобрание Сочи удвоило финансирование муниципальной программы охраны окружающей среды до 400 млн руб., что позволит высадить более 800 деревьев и 13 тыс. кустарников во всех районах курорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на эти цели выделено дополнительное финансирование и общий бюджет программы увеличен вдвое. Также он добавил, что на защиту растений от вредителей и болезней будет направлено еще 7,4 млн руб., помимо ранее выделенных 20 млн руб.

В разных районах города планируется высадить более 800 деревьев, свыше 13 тыс. кустарников и 178 пальм. Специалисты выбрали декоративные растения, такие как финик канарский, кедры гималайские и сакуры канзан.

Контракты на озеленение требуют от подрядчиков полного ухода за новыми растениями, чтобы они не увядали. В 2025 году планируется высадить более 1,3 тыс. деревьев, около 34 тыс. кустарников и свыше 315 пальм.

На борьбу с вредителями и болезнями растений выделили дополнительные 7,4 млн руб. Обработка зеленых насаждений осуществляется по плану, разработанному учеными из Субтропического научного центра РАН.

Мария Удовик