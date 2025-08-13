Защита экс-мэра Сочи Копайгородского отвергла его причастность к коррупции

Адвокаты бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского заявили о его непричастности к коррупции после завершения расследования уголовного дела. Защитники настаивают на невиновности. Супруга бывшего главы города также не признает вину, пишет ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов бывшего главы города Ивана Миронова.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам защитника, ни одна из предъявленных Алексею Копайгородскому взяток с ним не связана, ни одного факта лоббирования мэром интересов взяткодателя к концу следствия не было установлено. По его мнению, в итоговом обвинительном заключении содержатся «откровенные странности», а дело строится только на показаниях заинтересованных свидетелей. Иван Миронов отметил, что застройщики неожиданно заявили о передаче денег третьим лицам якобы в интересах бывшего мэра, а также о финансировании строительства дома его супруги Янины еще до их свадьбы.

«При этом ни один взяткодатель так и не смог внятно пояснить, за что платились деньги, поэтому во всех случаях следствие ограничилось формулировкой "за общее покровительство"», — подчеркнул адвокат.

Защитник супруги экс-мэра Елизавета Меткина расценивает предъявленные Янине Копайгородской обвинения как давление. Она указала, что следствие игнорирует статус ветерана СВО и многодетной матери подзащитной.

Правоохранительные органы завершили расследование дела против Алексея Копайгородского и его жены. Третьим фигурантом проходит помощник экс-мэра Александр Пасунько.

Алина Зорина