Бастрыкин потребовал проверить выселение пенсионеров МВД в Сочи

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о выселении пенсионеров МВД из служебных квартир в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно информации в интернете, в городе нарушают жилищные права отставных сотрудников органов внутренних дел. Граждан со стажем менее 25 лет принудительно выселяют из служебного жилья, включая судебные процедуры. В итоге семьи пенсионеров МВД лишаются единственного места проживания.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову подготовить доклад по всем фактам, изложенным в публикации. Также требуется рассмотреть варианты решения жилищных проблем граждан.

Выполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

Мария Удовик