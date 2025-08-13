За год предложение жилья стоимостью свыше 100 млн рублей в Сочи выросло на 73%

За период с июля 2024 года по июль 2025 года объем предложения квартир и апартаментов премиум-сегмента в Сочи вырос на 73% — с 270 до 468 объектов. Об этом сказано в исследовании экспертов агентства «ОНИКС-Недвижимость».

По итогам июля 2025 года на рынке недвижимости Сочи выставлено на продажу 468 квартир и апартаментов стоимостью свыше 100 млн руб., из которых более 62% приходится на сегмент новостроек. В структуре предложения 292 лота представлены на первичном рынке, еще 176 — на вторичном. За год — с июля 2024-го по июль 2025-го — общий объем премиального жилья в экспозиции вырос на 73% (или на 198 объектов): год назад предлагалось 270 таких квартир и апартаментов.

Наибольший прирост показал сегмент новостроек: количество лотов с ценой от 100 млн руб. увеличилось почти в пять раз — на 380% (на 231 объект). На вторичном рынке за тот же период зафиксировано снижение числа дорогих объектов на 16%, что в абсолютных значениях составляет минус 33 лота.

Лидером по числу ультрадорогих предложений остается Хостинский район, где на продажу выставлено 188 квартир и апартаментов в новостройках и 99 — на вторичном рынке. На втором месте — Центральный район с совокупным предложением в 136 лотов. Меньше всего объектов стоимостью свыше 100 млн руб. представлено в Лазаревском районе — всего два.

Мария Удовик