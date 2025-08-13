Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Сочи заключили 6 тысяч договоров социальной газификации

В Сочи по программе социальной газификации, которая реализуется по поручению президента России, заключили около 6 тыс. договоров. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Газ подвели к границам примерно 4,2 тыс. земельных участков жителей города. Подключение завершили для более 2,1 тыс. домовладений. Многие жители выбирают комплексную услугу «под ключ».

Власти продолжают расширять газовые сети. В Лоо идет строительство газопроводов — к 2028 году планируют проложить свыше 35 км магистралей для подключения 1,8 тыс. домов.

Алина Зорина

