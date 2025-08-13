Смотровая площадка Сочи попала в топ-5 крупнейших по стране

Смотровая площадка «Роза Пик» курорта «Роза Хутор» попала в пятерку крупнейших обзорных локаций России по версии проектной дирекции Минстроя РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Специалисты ведомства оценивали площадь, доступность, благоустройство и открывающиеся виды. Площадка расположена на высоте 2,3 тыс. м, откуда открываются горные панорамы, Главный Кавказский хребет, хребты Аибга и Псехако, а в ясную погоду — Черное море. Локация стала одной из самых популярных для фотосъемки в регионе.

Заместитель главы Сочи Сергей Сомко сообщил, что ежегодно «Розу Пик» посещают около 2 млн туристов, что делает ее одной из самых популярных достопримечательностей горного кластера Сочи. Он добавил, что горные курорты Сочи пользуются спросом как зимой, так и летом. Сергей Сомко отметил, что все рекреационные объекты горного кластера имеют отличные виды, что и привлекает миллионы туристов со всего мира.

Добраться до смотровой локации можно на канатной дороге. Отсюда стартуют пешие маршруты, а зимой — горнолыжные трассы.

На «Роза Пик» создано парковое пространство для отдыха, теневые зоны с навесами, растительными композициями и фотозонами, установлено современное ограждение, проложены галечные и брусчатые дорожки. Важной точкой притяжения стала арт-инсталляция «Источник энергии», открытая в нынешнем летнем сезоне. Доступны экстремальные развлечения: мосты над горными ущельями, качели и виа феррата — железная тропа. Также здесь работает гастрономический ресторан.

Кроме «Роза Пик» в список крупнейших обзорных площадок России вошли «Осиное гнездо» во Владивостоке, смотровая «Царь-рыба» в Красноярском крае, мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ» на сопке Зеленый мыс в Мурманске, площадка комплекса «Журавли» на Соколовой горе в Саратове.

Мария Удовик