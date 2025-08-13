В Уфе число отравившихся от «чачи» из Сириуса достигло трех человек

В уфимскую больницу поступил третий человек с отравлением метанолом, предположительно, после употребления чачи, приобретенной в Сириусе. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

В среду, 13 августа, в медицинское учреждение доставили 60-летнего местного жителя. Пациент находится в реанимации, его состояние врачи характеризуют как тяжелое. По данным медиков, алкогольным напитком пострадавшего угостила попутчица.

В том же госпитале продолжает лечение 30-летний житель города, которого госпитализировали в пятницу, 8 августа. Его перевели из реанимации в токсикологическое отделение. Медики отмечают стабильное состояние пациента и положительную динамику выздоровления.

Ранее сообщалось о смерти жительницы Уфы, которая отравилась метанолом после употребления чачи, купленной на рынке в Сириусе. Местная жительница скончалась в больнице 10 августа.

На федеральной территории Сириус 6 августа задержали двух местных жительниц, подозреваемых в продаже опасного домашнего алкоголя. На следующий день Адлерский районный суд Сочи заключил под стражу женщин 30 и 71 года до 4 октября включительно. Обвиняемые продавали продукцию, изготовленную кустарным способом и не соответствующую требованиям безопасности.

В результате употребления некачественного алкоголя погибли не менее 10 человек. 11 августа рынок «Казачий» в Сириусе, где торговали опасной продукцией, закрыли.

Мария Удовик