Главные новости за 12 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Жителей Крыма предупредили о возможном отключении мобильного интернета на длительный срок. Как сообщает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи региона, меры могут ввести для противодействия вражеским атакам.

Апелляция подтвердила право Крыма поднять носовую часть «Волгонефти-239».

В Краснодаре арестованы трое участников антикоррупционного процесса по изъятию у экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова активов стоимостью 2,5 млрд руб.

Шестеро иностранных граждан сбежали из центра временного содержания на Кубани. Пятерых из них уже задержали в Краснодаре.

Власти Краснодара выдали в первой половине 2025 года 905 уведомлений о соответствии строительства или реконструкции частных домов и садовых домиков установленным параметрам, что на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Краснодаре заключили контракт на реконструкцию Фадеевского путепровода, которая начнется во второй половине августа и продлится два года. Работы проведут рамках программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры «25/35».

В Туапсинском районе полностью возобновили водоснабжение села Лермонтово.

Кубань вошла в топ-10 регионов России по числу производителей дронов. В крае выпускают БПЛА и разрабатывают компоненты для них более десяти предприятий.