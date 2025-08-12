Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Шестеро иностранцев сбежали из центра содержания в Краснодарском крае

Шестеро иностранных граждан сбежали из центра временного содержания в Краснодарском крае. Пятерых из них уже задержали в Краснодаре, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Иностранцы покинули центр временного содержания иностранных граждан Отдела МВД России по Гулькевичскому району. Полиция проводит комплекс мероприятий по установлению местонахождения и задержанию последнего беглеца.

В отношении пятерых задержанных составили протоколы о привлечении к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Алина Зорина

