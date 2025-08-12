В селе Лермонтово полностью восстановили водоснабжение после аварии

В Туапсинском районе полностью возобновили водоснабжение села Лермонтово. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Сергей Бойко.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Как уточнили в оперштабе Кубани, в эксплуатацию ввели вторую нитку водопровода, проложенную под руслом реки. Новые коммуникации заменили трубы, которые располагались на мосту, уничтоженном паводком.

Параллельно местная администрация решает вопрос с альтернативной дорогой. Из-за жалоб на состояние трассы власти ведут переговоры со спортивно-оздоровительным лагерем «Сеченовец» и базой отдыха «Колос».

Цель муниципалитета — получить разрешение на проезд спецтранспорта экстренных и коммунальных служб, а также частных автомобилей жителей заречья. Сейчас составляют списки машин.

Кроме того, в селе Молдавановка подготовили сметные расчеты для ремонта четырех мостов, разрушенных стихией. Через три дня планируют начать восстановление переправы на ул. Центральной.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного после обрушения моста через реку Шапсухо в селе Лермонтово.

Анна Гречко