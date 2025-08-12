Фадеевский путепровод в Краснодаре реконструируют за два года

В Краснодаре заключили контракт на реконструкцию Фадеевского путепровода, которая начнется во второй половине августа и продлится два года в рамках программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры «25/35». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Строители обновят почти 1 км дороги. Реконструкция затронет не только путепровод, но и участок от улицы 1-го Мая до Аэропортовской. Завершить работы планируют в июле 2027 года.

«Конечно, как и с Тургеневским мостом, реконструкция потребует от всех нас терпения. Местами будут вводиться ограничения и реверсивное движение»,— заявил глава города Евгений Наумов.

Программа развития дорожно-транспортной инфраструктуры «25/35» реализуется по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В апреле начался капитальный ремонт Тургеневского моста. Параллельно идет реконструкция Западного обхода на двух участках — от улицы Средней до кольца ЖК «Немецкая деревня» и от ЖК «Немецкая деревня» до кольца с пересечением улицы Красных Партизан.

Алина Зорина