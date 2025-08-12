В Краснодаре на 52% сократилось число уведомлений о строительстве ИЖС

Власти Краснодара выдали в первой половине 2025 года 905 уведомлений о соответствии строительства или реконструкции частных домов и садовых домиков установленным параметрам, что на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила заместитель главы Краснодара Надежда Панаетова.

«С 1 января по 30 июня 2024 года администрациями внутригородских округов Краснодара выдано 1914 уведомлений о соответствии планируемого строительства. За первое полугодие 2025 года — 905 уведомлений»,— сообщила она.

В Геленджике почти вдвое сократилось число уведомлений о строительстве ИЖС, в Анапе — на 38%.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 340 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» водится уведомительный порядок начала и окончания строительства объекта ИЖС и садовых домов. Поправки призваны упорядочить частное домостроение, они устанавливают единые требования к строительству жилых домов на земельных участках, предоставленных в целях ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, а также к строительству жилых и садовых домов на садовых земельных участках.

Наталья Решетняк