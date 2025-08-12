Краснодарский край вошел в топ-10 регионов по числу производителей дронов

Кубань вошла в топ-10 регионов страны по числу производителей дронов. В крае выпускают БПЛА и разрабатывают компоненты для них более десяти предприятий, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По сравнению с 2024 годом количество компаний увеличилось в 1,7 раза. В крае изготавливают более 15 моделей, платы управления, корпуса и винты для них.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в регионе планируют запустить еще одно производство радиоуправляемых беспилотных летательных аппаратов. Соглашение заключили на полях ПМЭФ-2025. Начнут также выпускать три вида двигателей для беспилотников, об этом договорились на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

В Краснодарском крае создают научно-производственный центр испытаний и компетенций в рамках реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Планируется получить аккредитацию краевого центра в Минпромторге России, что позволит его резидентам воспользоваться мерами господдержки.

Алина Зорина