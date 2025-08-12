Главные новости за 12 августа. Воронеж, Белгород, Липецк, Тамбов, Орел
Экс-депутат воронежской облдумы Почивалов проектирует рыбные предприятия в СИЗО.
Более 23 млрд выплат получили потерявшие при атаках ВСУ дома жители Белгородской области.
Сотрудники полиции снова пришли в липецкий обком КПРФ.
Суд не стал взыскивать с топ-менеджеров воронежского завода 152 млн рублей «необоснованных премий».
В Воронежской области снизилось промышленное производство в 2025 году.
В Тамбовской области планируют построить биогазовую электростанцию за 1 млрд.
В Орле на аукцион выставили государственный рынок из-за долгов по налогам.
На «Цемросе» в Старом Осколе Белгородской области нашли экологические нарушения.
В Воронежской области готовят запрет на публикацию фото о последствиях атак ВСУ.
Суд завершил банкротство липецкой структуры обанкротившегося автодилера «Модус».