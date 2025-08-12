В Тамбовской области планируют построить биогазовую электростанцию за 1 млрд

Белгородское ООО «Трансутилизация» планирует реализовать проект строительства биогазовой электростанции мощностью 3 МВт в Тамбовской области стоимостью 1 млрд руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Планируется, что электростанция сможет производить электроэнергию, тепло и органические удобрения при утилизации различных видов отходов, включая сельскохозяйственные. Планируется перерабатывать до 500 т органических отходов в год. Как сообщил господин Первышов, в настоящее время в России действует восемь таких станций.

«Биогаз — наиболее экологичный вид возобновляемых источников энергии, который не допускает негативного воздействия отходов на окружающую среду»,— подчеркнул Евгений Первышов. Электростанция также позволит реализовывать электроэнергию в сеть по «зеленому тарифу».

По данным Rusprofile, ООО «Трансутилизация» зарегистрировано в Белгороде в 2016 году. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Уставный капитал — 120 тыс. руб. Единственный владелец — гендиректор Сергей Дахов. Выручка в 2024 году составила 50,4 млн руб., чистая прибыль — 668 тыс. руб.

В 2012 году группа «Агро-Белогорье» объявила о запуске крупнейшей в стране биогазовой электростанции в селе Лучки Прохоровского района Белгородской области стоимостью 600 млн руб.

Ульяна Ларионова