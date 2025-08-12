На «Цемросе» в Старом Осколе Белгородской области нашли экологические нарушения

Руководство старооскольского филиала АО «Цемрос» в Белгородской области получило представление прокуратуры о нарушениях при складировании отходов производства. В отношении должностного лица завода завели административные дела о несоблюдении экологических требований (ст. 8.1 и ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там сообщили, что прокуратура и специалисты Центра гигиены и эпидемиологии обнаружили на площадке предприятия скопления отходов, полиэтиленовой тары, лом черного металла, бумажных мешков, арматуры для трубопроводов, резиновых шин и покрышек вне положенных для этого местах.

Изначально ведомство начало проверку завода в связи с жалобами местных жителей на дым из труб. Как установили эксперты, его появление штатно и связано с технологией производства цемента мокрым способом. По результатам проверки, содержание вредных веществ в воздухе не превысило допустимых норм.

В начале июля стало известно о приостановке работы АО «Белгородский цемент» (входит в группу «Цемрос») в связи с «экономической нецелесообразностью» на фоне снижения спроса.

Кабира Гасанова