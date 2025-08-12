Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд завершил банкротство липецкой структуры обанкротившегося автодилера «Модус»

Липецкий суд завершил процедуру банкротства ООО «Модус Л»

Арбитражный суд Липецкой области завершил процедуру конкурсного производства по иску ООО «СБК Геофизика» в отношении местного ООО «Модус Л» (структура обанкротившегося автодилера ОАО «Модус»). Это следует из материалов дела.

Дело инициировало ООО «СБК Геофизика» в сентябре 2019 года из-за долга в 2 млрд руб. В декабре 2020 года компания была признана банкротом, в 2021 году в отношении должника была введена процедура наблюдения, а в июне того же года — процедура конкурсного производства.

По итогам банкротства, сообщается в материалах дела, требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют, в третью очередь были включены требования на общую сумму 2,1 млрд руб. В процессе конкурсного производства требования кредиторов были удовлетворены в размере 18,1 млн руб., размер текущих обязательств должника составил 9,3 млн руб., из них 3,7 млн не погашены. В июне 2025 года конкурсный управляющий ходатайствовал о завершении процедуры, указав на отсутствие у должника имущества для дальнейшего расчета с кредиторами.

В конце 2019 года, после введения наблюдения в основном юрлице ОАО «Модус», шесть черноземных юрлиц дилерской группы затронула исковая кампания кредиторов. Юрлица «Модуса» в регионах выступали поручителями по кредитам друг друга, поэтому к черноземным структурам были выдвинуты требования в размере от 2 млрд до 2,5 млрд руб. от Сбербанка и до 1,7 млрд руб. от банка «Возрождение».

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова