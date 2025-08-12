Суд завершил банкротство липецкой структуры обанкротившегося автодилера «Модус»

Арбитражный суд Липецкой области завершил процедуру конкурсного производства по иску ООО «СБК Геофизика» в отношении местного ООО «Модус Л» (структура обанкротившегося автодилера ОАО «Модус»). Это следует из материалов дела.

Дело инициировало ООО «СБК Геофизика» в сентябре 2019 года из-за долга в 2 млрд руб. В декабре 2020 года компания была признана банкротом, в 2021 году в отношении должника была введена процедура наблюдения, а в июне того же года — процедура конкурсного производства.

По итогам банкротства, сообщается в материалах дела, требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют, в третью очередь были включены требования на общую сумму 2,1 млрд руб. В процессе конкурсного производства требования кредиторов были удовлетворены в размере 18,1 млн руб., размер текущих обязательств должника составил 9,3 млн руб., из них 3,7 млн не погашены. В июне 2025 года конкурсный управляющий ходатайствовал о завершении процедуры, указав на отсутствие у должника имущества для дальнейшего расчета с кредиторами.

В конце 2019 года, после введения наблюдения в основном юрлице ОАО «Модус», шесть черноземных юрлиц дилерской группы затронула исковая кампания кредиторов. Юрлица «Модуса» в регионах выступали поручителями по кредитам друг друга, поэтому к черноземным структурам были выдвинуты требования в размере от 2 млрд до 2,5 млрд руб. от Сбербанка и до 1,7 млрд руб. от банка «Возрождение».

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова