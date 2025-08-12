Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Воронежской области готовят запрет на публикацию фото о последствиях атак ВСУ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подготовил проект поправок в региональный административный кодекс, предложив внести в него штрафы за неисполнение решений оперативного штаба. Это следует из законопроекта, опубликованного на сайте облправительства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти пояснил, что поправки в закон могут быть приняты местной облдумы для введения оперштабом запрета на публикацию в соцсетях и СМИ фотографий и видео с мест атак украинских беспилотников.

Законопроект о санкциях за нарушения решений оперштаба предусматривает штрафы до 5 тыс. руб. для физических лиц, до 20 тыс. руб. для должностных и до 50 тыс. руб. для юридических. При повторном нарушении штрафы, согласно документу, будут удвоены.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», на одном из ближайших заседаний оперативного штаба Воронежской области губернатор Александр Гусев может принять решение о введении официального запрета на публикацию в социальных сетях, Telegram-каналах, на личных страницах жителей и в групповых чатах в мессенджерах любых фото и видео последствий атак БПЛА.

По данным источника, для того, чтобы запрет на публикацию фото и видео вступил в силу, областная дума должна одобрить проект поправок в региональный административный кодекс, а оперштаб — вынести решение о запрете. Затем губернатор на основе решения оперштаба издаст итоговый указ.

Запрет на публикацию фото и видео с последствиями атак БПЛА уже действует в соседних регионах Черноземья. 15 июля постановление о запрете на публикацию информации о последствиях атак беспилотников и работе средств противовоздушной обороны подписал врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов. 10 июля аналогичное решение вынес оперштаб Орловской области. Курская облдума ввела еще в апреле 2024 года ввела административную ответственность за «публикацию фото и видео, которые способствуют раскрытию мест дислокации ПВО, а также демонстрируют последствия вражеских ударов, в том числе атак беспилотников». Граждан, которые нарушат введенный запрет в Курской области, ждет штраф до 3 тыс. руб., а юридические лица заплатят до 50 тыс. руб. 

Как выглядел Воронеж после атаки БПЛА 3 августа

Крупная атака БПЛА на Воронеж и четыре района Воронежской области произошла в ночь на 3 августа. На фото: сгоревшие автомобили в одном из районов Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Всего ночью над Воронежем и четырьмя районами области уничтожили свыше 25 беспилотников. В результате падения обломков были разрушены несколько частных домов (один из них на фото)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Один из домов полностью сгорел после попадания обломков БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После атаки БПЛА пострадало четверо мирных жителей. Трое их них госпитализированы, сообщил губернатор Александр Гусев

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

79-летняя пострадавшая находится в реанимации, она в крайне тяжелом состоянии. 52-летний мужчина и 38-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Личность четвертого раненого не раскрывается

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В Воронеже продолжают осмотр территорий, идет устранение последствий. По данным мэра облцентра Сергея Петрина, в городе, предварительно, повреждено остекление девяти квартир, повреждены фасады нескольких многоквартирных домов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате атаки БПЛА полностью уничтожены огнем или частично повреждены шесть автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Владимир Зоркий