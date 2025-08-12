В Воронежской области готовят запрет на публикацию фото о последствиях атак ВСУ
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подготовил проект поправок в региональный административный кодекс, предложив внести в него штрафы за неисполнение решений оперативного штаба. Это следует из законопроекта, опубликованного на сайте облправительства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти пояснил, что поправки в закон могут быть приняты местной облдумы для введения оперштабом запрета на публикацию в соцсетях и СМИ фотографий и видео с мест атак украинских беспилотников.
Законопроект о санкциях за нарушения решений оперштаба предусматривает штрафы до 5 тыс. руб. для физических лиц, до 20 тыс. руб. для должностных и до 50 тыс. руб. для юридических. При повторном нарушении штрафы, согласно документу, будут удвоены.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», на одном из ближайших заседаний оперативного штаба Воронежской области губернатор Александр Гусев может принять решение о введении официального запрета на публикацию в социальных сетях, Telegram-каналах, на личных страницах жителей и в групповых чатах в мессенджерах любых фото и видео последствий атак БПЛА.
По данным источника, для того, чтобы запрет на публикацию фото и видео вступил в силу, областная дума должна одобрить проект поправок в региональный административный кодекс, а оперштаб — вынести решение о запрете. Затем губернатор на основе решения оперштаба издаст итоговый указ.
Запрет на публикацию фото и видео с последствиями атак БПЛА уже действует в соседних регионах Черноземья. 15 июля постановление о запрете на публикацию информации о последствиях атак беспилотников и работе средств противовоздушной обороны подписал врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов. 10 июля аналогичное решение вынес оперштаб Орловской области. Курская облдума ввела еще в апреле 2024 года ввела административную ответственность за «публикацию фото и видео, которые способствуют раскрытию мест дислокации ПВО, а также демонстрируют последствия вражеских ударов, в том числе атак беспилотников». Граждан, которые нарушат введенный запрет в Курской области, ждет штраф до 3 тыс. руб., а юридические лица заплатят до 50 тыс. руб.