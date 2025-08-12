Экс-депутат воронежской облдумы Почивалов проектирует рыбные предприятия в СИЗО

Советский райсуд Воронежа опубликовал постановление об отказе бывшему депутату облдумы Сергею Почивалову в замене неотбытого срока за мошенничество (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) принудительными работами. В нем указано, что осужденный мотивировал свое прошение продолжением общественно полезной деятельности в условиях следственного изолятора №3 путем создания проектов будущих предприятий по выращиванию рыбы.

В постановлении также указано, что представители Почивалова просили освободить его, так как он демонстрирует стабильно положительное поведение, выработал законопослушное поведение и не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. Представитель УФСИН также положительно характеризовал осужденного, уточнив, что он не допускал нарушений правил внутреннего распорядка и не имеет взысканий и поощрений.

Против освобождения Почивалова выступила прокуратура. Согласно позиции надзора, осужденный был оставлен в СИЗО №3 в связи с участием в качестве подсудимого по другому уголовному делу.

В итоге Советский райсуд признал, что характеристика Почивалова свидетельствует лишь об отсутствии нарушений, но не о наличии активного положительного поведения, которое могло бы свидетельствовать о его исправлении. Простое отбывание наказания, по мнению суда, не может свидетельствовать об уже состоявшемся исправлении. На этом основании суд отклонил заявление Почивалова. На решение Советской райсуда подана апелляционная жалоба.

Ленинский райсуд Воронежа в середине 2024 года назначил Сергею Почивалову пять лет колонии. В апелляции срок сократили до трех лет. Как установлено в суде, в 2019 году Почивалов совместно с предпринимателем Александром Чубом через подконтрольную фирму поставил по муниципальному контракту с мэрией Воронежа более дешевый песок, предназначенный для комбинатов благоустройства. Ущерб был оценен на сумму в 11 млн руб. Кроме того, экс-депутат предоставил в департамент аграрной политики региона (ныне — министерство) подложные документы, по которым подконтрольный ему «Рыбхоз Березовский» получил субсидию в размере 441 тыс. руб.

Сергей Толмачев