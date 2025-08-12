Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сотрудники полиции снова пришли в липецкий обком КПРФ

Липецкий областной комитет КПРФ сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники полиции снова посетили офис партии. По данным коммунистов, целью визита стало вручение повестки руководителю фракции партии в облсовете Сергею Токареву и его помощнику Алексею Чаукину для дачи объяснений по факту проведения 5 августа очередной встречи с избирателями на улице 50 лет НЛМК.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным обкома, полицейские должны были вручить повестку еще вчера, но Сергей Токарев находился в это время в Курске, куда он привез гуманитарный груз.

На прошлой неделе Советский райсуд Липецка оштрафовал Сергея Токарева на 25 тыс. руб. за нарушение порядка организации митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Причиной стала встреча коммуниста с избирателями во дворе жилого дома 30 июля. 31 июля полиция изъяла из обкома технику и печатные агитационные материалы, распространявшиеся перед выборами в горсовет Липецка.

Владимир Зоркий