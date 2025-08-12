Более 23 млрд выплат получили потерявшие при атаках ВСУ дома жители Белгородской области

Власти Белгородской области выплатили 23,8 млрд руб. компенсаций жителям региона, чьи дома пострадали в результате атак ВСУ. Как сообщила на заседании правительства министр строительства Оксана Козлитина, средства перечислены на 4,3 тыс. спецсчетов.

Всего господдержку получили собственники 4,7 тыс. домов, из них 4,5 тыс. открыли специальные счета для зачисления компенсаций. С мая выплаты получили владельцы 159 домов. Право собственности на новое жилье оформили 3,7 тыс. человек, включая 492 человека за последние три месяца.

135 объектов недвижимости находятся на этапе оформления, еще 454 — в процессе подбора для приобретения. За прошлую неделю количество оформляемых домов увеличилось на 34. Власти продолжают компенсировать ущерб собственникам разрушенных домов из оставшегося лимита в 3,3 млрд рублей.

На заседании правительства также стало известно о проведении в регионе комиссионного обследования жилья, пострадавшего от атак ВСУ. Оно необходимо, чтобы определить, какие частные и многоквартирные дома можно отремонтировать до зимы.

Кабира Гасанова