Суд не стал взыскивать с топ-менеджеров воронежского завода 152 млн рублей «необоснованных премий»
Арбитражный суд Воронежской области отказал московскому АО «Научно-технический центр вычислительной техники и средств автоматизации» в иске к гендиректору АО «Воронежский опытный завод программной продукции» Елене Крупенко и главному инженеру (экс-председателю совета директоров) предприятия Владимиру Просветову на 152,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.
Московский научный центр обратился в воронежский арбитраж с иском к сотрудникам опытного завода в сентябре прошлого года. Тогда же заявление было принято к производству. Центр посчитал, что АО «Воронежский опытный завод программной продукции» был причинен ущерб из-за необоснованных выплат премий в 2021-2023 годах членам совета директоров и гендиректору общества.
«Научно-технический центр вычислительной техники и средств автоматизации» уже обращался в суд с иском к опытному заводу в апреле 2024-го. Он требовал признать недействительными «сделки по выплате дополнительного вознаграждения и иных выплат поощрительного характера за 2022 год в пользу основного управленческого персонала». Заявление было принято к производству, ближайшее заседание по делу запланировано на 18 августа.
По данным Rusprofile, АО «Научно-технический центр вычислительной техники и средств автоматизации» было зарегистрировано в Москве в ноябре 1999 года. Основной вид деятельности — производство коммуникационного оборудования. Уставный капитал — 84 тыс. руб. Собственники не раскрываются, до января 2022 года компания принадлежала Николаю Тульскому. Он же до февраля 2023-го был директором общества, сейчас обществом руководит Алексей (Николаевич) Тульский. 2021 год научно-технический центр закончил с выручкой в 412 млн руб. и чистой прибылью в 83 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.
АО «Воронежский опытный завод программной продукции» было учреждено в июне 1997 года в Воронеже. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал — 995,6 тыс. руб. Сведения об учредителях не указаны. Генеральный директор — Елена Крупенко. 2021 год общество закончило с выручкой в 2,1 млрд руб. и чистой прибылью в 211 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются.
В апреле 2023 года воронежский завод программной продукции попал в санкционный список Канады.