Суд не стал взыскивать с топ-менеджеров воронежского завода 152 млн рублей «необоснованных премий»

Арбитражный суд Воронежской области отказал московскому АО «Научно-технический центр вычислительной техники и средств автоматизации» в иске к гендиректору АО «Воронежский опытный завод программной продукции» Елене Крупенко и главному инженеру (экс-председателю совета директоров) предприятия Владимиру Просветову на 152,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Московский научный центр обратился в воронежский арбитраж с иском к сотрудникам опытного завода в сентябре прошлого года. Тогда же заявление было принято к производству. Центр посчитал, что АО «Воронежский опытный завод программной продукции» был причинен ущерб из-за необоснованных выплат премий в 2021-2023 годах членам совета директоров и гендиректору общества.

«Научно-технический центр вычислительной техники и средств автоматизации» уже обращался в суд с иском к опытному заводу в апреле 2024-го. Он требовал признать недействительными «сделки по выплате дополнительного вознаграждения и иных выплат поощрительного характера за 2022 год в пользу основного управленческого персонала». Заявление было принято к производству, ближайшее заседание по делу запланировано на 18 августа.

По данным Rusprofile, АО «Научно-технический центр вычислительной техники и средств автоматизации» было зарегистрировано в Москве в ноябре 1999 года. Основной вид деятельности — производство коммуникационного оборудования. Уставный капитал — 84 тыс. руб. Собственники не раскрываются, до января 2022 года компания принадлежала Николаю Тульскому. Он же до февраля 2023-го был директором общества, сейчас обществом руководит Алексей (Николаевич) Тульский. 2021 год научно-технический центр закончил с выручкой в 412 млн руб. и чистой прибылью в 83 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются. АО «Воронежский опытный завод программной продукции» было учреждено в июне 1997 года в Воронеже. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал — 995,6 тыс. руб. Сведения об учредителях не указаны. Генеральный директор — Елена Крупенко. 2021 год общество закончило с выручкой в 2,1 млрд руб. и чистой прибылью в 211 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются.

В апреле 2023 года воронежский завод программной продукции попал в санкционный список Канады.

Егор Якимов