В Воронежской области снизилось промышленное производство в 2025 году

По итогам первого полугодия 2025 года индекс промышленного производства (ИПП, отношение текущего объема производства в денежном выражении к объему в предыдущем году) в Воронежской области составил 98,3% к аналогичному периоду 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежстата.

По оценке официальной статистики, промышленное производство в регионе в первой половине 2025 года ушло в зону падения и сократилось на 1,7%

При этом к маю 2025 года прирост ИПП по итогам июня составил 104,5%.

Уменьшение показателя за первое полугодие 2025-го последовало за высокими результатами прошлого года. ИПП в январе-июне 2024 года к аналогичному периоду 2023 года составлял 104,1%.

В январе ИПП в Воронежской области уже снижался до 93%.

Подробнее о тенденции — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова