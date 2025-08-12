Главные новости за 12 августа. Новороссийск

Эксперт: «Доходность от сдачи квартиры в Новороссийске — 550 тыс. рублей в год».

Администрация Новороссийска подготовила изменения в правила благоустройства, которые обяжут владельцев магазинов, кафе и салонов красоты устанавливать урны не только внутри помещений, но и перед входом на улице. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказали в городском управлении торговли и потребительского рынка. Поводом для изменений стали жалобы горожан на отсутствие урн возле торговых точек.

СК не будет возбуждать дело из-за похороненного с пакетом на голове бойца СВО.

Концентрация нефтепродуктов в морской воде у поселка Витязево сократилась в 2,2 раза по сравнению с показателями в феврале 2025 года. Тогда концентрация была в 1,7 раза выше ПДК и в 13 раз выше фона.

Правительство России утвердило перечень из 11 территорий, прилегающих к зоне СВО, участники обороны которых теперь смогут претендовать на статус ветерана боевых действий. Соответствующее распоряжение подписано в развитие закона, принятого в апреле по инициативе президента Владимира Путина.

27% россиян рассматривают возможность покупки жилья в курортных регионах, среди российских курортов лидируют Сочи и Анапа — их выбрали 35% респондентов.

В Геленджике за первые семь месяцев 2025 года зафиксировано в 3,4 раза меньше случаев острых кишечных инфекций (ОКИ), чем за аналогичный период прошлого года. Если с января по июль 2024 года с симптомами ОКИ обратились 1536 человек, то в этом году — только 452.