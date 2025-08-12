В Геленджике заболеваемость кишечными инфекциями снизилась в 3 раза в 2025 году

В Геленджике за первые семь месяцев 2025 года зафиксировано в 3,4 раза меньше случаев острых кишечных инфекций (ОКИ), чем за аналогичный период прошлого года. Если с января по июль 2024 года с симптомами ОКИ обратились 1536 человек, то в этом году — только 452. Об этом сообщает «Краснодарские известия» со ссылкой на администрацию курорта.

Наибольшее снижение заболеваемости произошло в летние месяцы. За май-июль 2025 года зафиксировано 272 случая, тогда как за те же месяцы прошлого года — 914. При этом около 65% заболевших традиционно составляют туристы.

Специалисты отмечают, что сезонный подъем инфекций обычно наблюдается с июля по октябрь. В 2024 году за этот период было зарегистрировано 1702 случая ОКИ. В текущем году лабораторно подтверждено 103 случая кишечных инфекций, включая 29 случаев ротавируса, что значительно меньше показателей прошлого года (238 случаев, из них 115 — ротавирусной этиологии).

Основными причинами заражения остаются несоблюдение правил гигиены, неправильное хранение продуктов и употребление немытых фруктов. Реже инфекция передается через предприятия общепита, воду в бассейнах или море. Медики подчеркивают, что уровень заболеваемости напрямую зависит от турпотока на курорт.