Анапа лидирует в рейтинге курортной недвижимости среди россиян

27% россиян рассматривают возможность покупки жилья в курортных регионах, среди российских курортов лидируют Сочи и Анапа — их выбрали 35% респондентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Купибилет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наибольшим спросом пользуются черноморские города России, а также популярные зарубежные направления в Европе и Азии.

Согласно данным опроса, в котором участвовали более 1,3 тыс. человек, каждый четвертый респондент (27%) заявил о желании приобрести недвижимость для отдыха, а 8% уже владеют таким жильем. Еще 30% опрошенных допускают такую покупку в будущем, хотя пока не имеют конкретных планов.

Среди российских курортов лидируют Сочи и Анапа — их выбрали 35% респондентов. Из зарубежных направлений чаще всего рассматривают Европу (22%), Таиланд и Вьетнам (18%), а также Турцию (15%).

Предпочтения совпадают с тенденциями продаж авиабилетов: спрос на перелеты в Сочи в 2025 году вырос на 30%, причем 25% пассажиров летают туда более двух раз в год.