В Анапе содержание нефтепродуктов в море снизилось в 2,2 раза

Концентрация нефтепродуктов в морской воде у поселка Витязево сократилась в 2,2 раза по сравнению с показателями в феврале 2025 года. Тогда концентрация была в 1,7 раза выше ПДК и в 13 раз выше фона. Об этом сообщили в пресс-службе Субтропического научного центра РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Сравнительный анализ с контрольным участком на мысе Большой Утриш, не затронутым загрязнением, подтвердил, что текущий уровень нефтепродуктов в воде не превышает допустимых значений. При этом учёные отмечают сохранение видового разнообразия макроводорослей в обоих районах. Особенно показательным стало обнаружение в заповеднике Утриш и у станицы Благовещенской редких видов водорослей - Филлофоры и Лауренсии, известных своей чувствительностью к чистоте воды.

Однако исследователи выявили и сохраняющиеся последствия экологического инцидента. В тканях водорослей зафиксировано накопление химических элементов, а популяция мидий в районе Витязево демонстрирует тревожный дисбаланс - значительное преобладание мужских особей над женскими. Эти факторы свидетельствуют о необходимости продолжения мониторинга для полной оценки долгосрочных последствий нефтяного разлива для морской экосистемы.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что арбитражный суд Краснодарского края принял ходатайство администрации города-курорта Анапы об увеличении до 647,4 млн руб. суммы требований к компаниям «Волгатранснефть», «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл», владельцами затонувших танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212».