Власти Новороссийска планируют изменить правила установки урн у магазинов

Администрация Новороссийска подготовили изменения в правила благоустройства, которые обяжут владельцев магазинов, кафе и салонов красоты устанавливать урны не только внутри помещений, но и перед входом на улице. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказали в городском управлении торговли и потребительского рынка. Поводом для изменений стали жалобы горожан на отсутствие урн возле торговых точек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По действующим правилам благоустройства, принятым городской Думой 26 сентября 2017 года, предприниматели обязаны размещать урны на своей территории. Однако документ позволяет устанавливать их как на прилегающей территории, так и внутри торгового объекта. Большинство бизнесменов выбирают второй вариант.

Наталья Решетняк