СК не будет возбуждать дело из-за похороненного с пакетом на голове бойца СВО

Родственникам участника СВО, похороненного в неподобающем виде из-за халатности ритуальной службы, отказали в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает «Инфо 24».

Близкие погибшего военнослужащего Александра Третьяка столкнулись с отказом Следственного комитета в возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего проведения похорон. Похоронная служба допустила грубые нарушения: тело мужчины предали земле без одежды и с черным пакетом на голове. Представители ритуальной компании объяснили это ошибкой нового сотрудника и частично вернули деньги за услуги.

Уголовное дело по статье о мошенничестве не было возбуждено из-за «отсутствия состава преступления». Однако, по словам друзей погибшего, следствие не опросило ключевых свидетелей, включая его девушку и других участников похорон. В материалах отказа указано, что менеджер запросила 17 тысяч рублей, тогда как, по утверждению родственников, фактически было уплачено 54 тысячи.

Адвокат представителя семьи Юлии заявил, что помимо отсутствия одежды, тело не было должным образом подготовлено: его не помыли, не провели бальзамирование, не скрыли следы вскрытия. Кроме того, на теле обнаружились раны неизвестного происхождения. В связи с этим Юлия и ее юрист намерены обжаловать решение в прокуратуре.