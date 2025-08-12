Эксперт: «Доходность от сдачи квартиры в Новороссийске — 550 тыс. рублей в год»

В Новороссийске средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры при комбинированной сдаче составляет в мае — 2,5 тыс. руб., июне — 3 тыс. руб., июле — 3,5 тыс. руб., августе — 3,5 тыс. руб., сентябре — 3 тыс. руб. в сутки, с октября по апрель — 30 тыс. руб. в месяц. При круглогодичной загрузке в 60% и средней стоимости суток по году 2,5 тыс. руб. доходность составит примерно 550 тыс. дохода в год, считает руководитель федеральной программы «Семейный капитал», эксперт по инвестициям в недвижимость Евгений Ткачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По его словам, в сравнении с недвижимостью в Геленджике жилье в Новороссийске имеет меньшую доходность, но и более короткий срок окупаемости.

Как ранее писал «Ъ-Новоросийск», срок окупаемости однокомнатной квартиры в Геленджике составляет примерно 12,5 лет (без учета расходов на текущий ремонт недвижимости и индексации размера рентной ставки).

В Новороссийске спросом у отдыхающих традиционно пользуется Южный район города, где потенциальная доходность от гибридной сдачи квартиры в аренду составляет не более 700 тыс. руб. в год при средней стоимости 7–7,5 млн за квартиру на вторичном рынке.

«В отличие от Геленджика, где рынок недвижимости полностью вторичный, в Новороссийске на сегодняшний день можно приобрести новостройку для инвестиционных целей. Однако, если вы располагаете всей суммой, необходимой для покупки квартиры, стоит обратить внимание на вторичный рынок недвижимости. Покупка новостройки от застройщика для инвестиционных целей обойдется дороже»,— поясняет Евгений Ткачев.

При рассмотрении той или иной инвестиционной идеи эксперт рекомендует тщательно все просчитывать и трезво оценивать свои финансовые возможности. «Избегайте принятия инвестиционных решений на основе громких новостных заголовков и советов друзей. Стратегия, которая работала в прошлом году, может в этом уже не работать. Цифры касательно доходности и сроков окупаемости могут быть искажены или неверно интерпретированы»,— предупреждает Евгений Ткачев.

Он напоминает, что инвестиции в недвижимость сопряжены с рисками, главный из которых — недополучение прибыли из-за недостаточной загрузки или слишком больших затрат, связанных с эксплуатацией объекта.

Маргарита Синкевич